Степаненко прокоментував схему гри проти збірної Словаччини

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував схему гри команди проти Словаччини.

Зробив він це на пресконференції.

"Коли ми грали такою схемою з топовими збірними, був нормальний результат, тому доцільність використання вирішує тренерський штаб, іноді так граємо. В цілому, виходить нормально, всі розуміють що робити, деякі гравці грають такі схеми в клубах, іноді в збірних. тому питань щодо цього нема", — сказав футболіст.

Вирішальний поєдинок групового етапу Євро-2024 проти Бельгії відбудеться у середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.