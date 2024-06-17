Україна та Румунія визначились з комплектами форми на матч Євро-2024

Збірна України зіграє у синьому комплекті в поєдинку першого туру Євро-2024 проти Румунії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Зі свого боку румуни вийдуть на поле в жовтих футболках.

Гра відбудеться сьогодні, 17 червня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Раніше стала відома заявка збірної України на цей поєдинок.

Нагадаємо, Чемпіон вестиме текстову трансляцію поєдинку. Пряма трансляція гри буде доступна на медіасервісі MEGOGO.