Бісіклета від Беллінгема врятувала Англію від вильоту з Євро-2024

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем зрівняв рахунок на 96-й хвилині гри матчу 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словаччини.

Після вкидання з аута від Вокера м'яч дійшов до Гехі, який скинув на Беллінгема. Хавбек Реала вдало склався та пробив "ножицями" в прямо в кут воріт.

Цей гол дозволив англійцям зрівняти рахунок та перевести матч в додатковий час.

Аналітичний портал Opta зазначає, що це взяття воріт стало найпізнішим для Англії на чемпіонатах Європи в основний час.