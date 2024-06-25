Ребров: Якщо посядемо останнє місце з 4 очками — значить, заслуговуємо на це

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками про можливий сценарій розподілу місць в групі E на Євро-2024.

Слова наставника "синьо-жовтих" передає пресслужба Української асоціації футболу.

"Останнє місце з чотирма очками? Я не знаю, справедливо чи ні. Якщо так відбудеться, отже, ми заслуговуємо на це. Якщо подивитися на матч Хорватія — Італія, то обидві команди гідні були вийти в плей-оф. Але такий регламент змагань, ми маємо підлаштовуватися. І тому нам потрібно думати не про чотири очки, а про те, як обіграти збірну Бельгії", — сказав Ребров.

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.