Сербія вирвала нічию в Словенії: огляд матчу Євро-2024

Збірні Словенії не втримала перемогу над Сербією в матчі 2 туру Євро-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група C, 2 тур, 20 червня

Словенія — Сербія 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 — 69 Карнічнік, 1:1 - 90+5 Йович

Склади команд

Словенія: Облак, Янжа, Бійол, Дркушич, Карнічник, Млакар (Горенц 64), Елшнік (Брекало 90+1), Черін, Стоянович (Вербич 76), Шпорар, Шешко (Віпотнік 76)

Сербія: Райкович, Павлович, Міленкович, Велькович, Младенович (Гачінович), Лукич (Мілінкович-Савич 64), Іліч, Живкович (Бірманчевич 82), Тадич (Самарджич 82), Мітрович, Влахович (Йович 64)

Попередження: Младенович 25, Лукич 54, Янжа 87, Йович 90+2, Гачінович 90+3, Віпотнік 90+4

У наступній грі серби зіграють з данцями, а словенці проведуть матч проти Англії. Обидві зустрічі відбудуться у вівторок, 25 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.