Саутгейт: У Данії дуже хороша команда та хороший тренер

Головний тренер національної збірної Англії Гарет Саутгейт поділився думками щодо рівня збірної Данії та прийдешнього матчу на Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Ми звикли до швидкого повороту ігор. Ти відновлюєшся настільки, наскільки це можливо за короткий проміжок часу та доносиш свої повідомлення. Ми готові до гри.

Я ніколи не вважав, що у футболі має значення, хто фаворит, а хто аутсайдер. Річ у тім, що ти повинен грати добре в цей день.

У Данії дуже хороша команда та хороший тренер. У нас були дуже важкі ігри проти них, не лише на останньому Євро, але й у Лізі націй. Ми знаємо їх сильні сторони, і нам доведеться грати якнайкраще", — сказав тренер.

Матч відбудеться у четвер, 20 червня, на стадіоні "Франкфурт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що англійці в першому колі здолали Сербію, а Данія зіграла внічию зі Словенією. Наразі команда "трьох левів" очолює турнірну таблицю, збірна Данії має рівність зі словенцями.