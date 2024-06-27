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Роналду встановив історичний рекорд на Євро-2024

Олександр Булава — 27 червня, 23:55
Роналду встановив історичний рекорд на Євро-2024

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився черговим досягненням на чемпіонаті Європи-2024, який триває у Німеччині.

Про це повідомляє beIN SPORTS.

Матч 3 туру групового етапу проти Грузії (0:2) став для форварда 50-м у футболці національної команди на великих турнірах — чемпіонатах світу та Європи.

28 матчів 39-річний нападник зіграв на чемпіонатах Європи, 22 — на чемпіонатах світу. На його рахунку 22 голи та 12 результативних передач.

В 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Португалії зіграє проти Словенії. Матч відбудеться 1 липня о 22:00 за київським часом.

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Кріштіану Роналду

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