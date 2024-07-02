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Роналду: Збірна Португалії заслужила місце у вісімці найкращих

— 2 липня, 08:28
Роналду: Збірна Португалії заслужила місце у вісімці найкращих

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду вважає, що його команда заслужила перемогу над Словенією в 1/8 фіналу Євро-2024.

Цитує форварда УЄФА.

"Було важко, але це футбол. Словенія добре захищалася, вони дуже сильні, але Португалія перемогла, тому що ми грали краще, мали більше шансів і заслужили місце у вісімці найкращих.

Ми продемонстрували ентузіазм, показали, що хочемо грати, отримувати задоволення і дарувати радість уболівальникам — все це наше життя", — сказав Роналду.

Нагадаємо, збірна Португалії в серії пенальті здолала Словенію. В 1/4 фіналу португальці зустрінуться з Францією, яка мінімально перемогла Бельгію (1:0).

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Кріштіану Роналду

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