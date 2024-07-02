Роналду: Збірна Португалії заслужила місце у вісімці найкращих
— 2 липня, 08:28
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду вважає, що його команда заслужила перемогу над Словенією в 1/8 фіналу Євро-2024.
Цитує форварда УЄФА.
"Було важко, але це футбол. Словенія добре захищалася, вони дуже сильні, але Португалія перемогла, тому що ми грали краще, мали більше шансів і заслужили місце у вісімці найкращих.
Ми продемонстрували ентузіазм, показали, що хочемо грати, отримувати задоволення і дарувати радість уболівальникам — все це наше життя", — сказав Роналду.
Нагадаємо, збірна Португалії в серії пенальті здолала Словенію. В 1/4 фіналу португальці зустрінуться з Францією, яка мінімально перемогла Бельгію (1:0).