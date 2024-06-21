Яремчук: Знав, що прийде такий момент, як проти Словаччини

Нападник збірної України Роман Яремчук йшов цілий рік до гола проти Словаччини (2:1) у другому турі Євро-2024.

Про це форвард розповів у коментарі після матчу.

"Емоції від гола? Важко сказати. Ти працюєш заради цього. Я цілий сезон терпів, пережив чимало травм, різні періоди в кар'єрі. Але я ніколи не здавався, знав, що прийде такий момент, як проти Словаччини. І що я буду пишатися тим, що працюю дуже багато заради них.

Ніколи не потрібно здаватися, які б не були моменти — треба працювати, і Бог тобі принесе подарунок", — сказав Яремчук.