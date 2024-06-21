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Яремчук: Знав, що прийде такий момент, як проти Словаччини

Олександр Булава — 21 червня, 19:51
Яремчук: Знав, що прийде такий момент, як проти Словаччини

Нападник збірної України Роман Яремчук йшов цілий рік до гола проти Словаччини (2:1) у другому турі Євро-2024.

Про це форвард розповів у коментарі після матчу.

"Емоції від гола? Важко сказати. Ти працюєш заради цього. Я цілий сезон терпів, пережив чимало травм, різні періоди в кар'єрі. Але я ніколи не здавався, знав, що прийде такий момент, як проти Словаччини. І що я буду пишатися тим, що працюю дуже багато заради них.

Ніколи не потрібно здаватися, які б не були моменти — треба працювати, і Бог тобі принесе подарунок", — сказав Яремчук.

Раніше УЄФА назвала найкращого гравця матчу Словаччина — Україна.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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