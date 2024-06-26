Ребров: Потрібно розпочати з настроєм, з яким закінчувати гру зі Словаччиною

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що матч третього туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії, українська команда має розпочати з настроєм, який був по завершенню гри зі Словаччиною.

Його слова передає УЄФА.

"Бельгія – дуже сильний суперник. Перед стартом нашої групи всі розуміли, що бельгійці – фаворити. Але на цьому турнірі все можливе. Можна згадати матч зі Словаччиною. Звісно, ​​це дуже сильна команда. Ми маємо поважати опонентів, але думати про свою гру. Дуже важливо для нас зберігати концентрацію, тому що нам потрібно перемогти завтра. Нам потрібно знайти баланс, я завжди про це говорю. У нас немає гравців, які лише обороняються чи атакують. Важливо, щоб усі розуміли свою роль, допомагали одне одному на полі. Завтра потрібно розпочати з тим самим настроєм, з яким ми закінчували гру зі Словаччиною. У другому таймі ми додали в інтенсивності гри та, вважаю, перемогли заслужено", — сказав тренер.

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.