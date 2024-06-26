Ребров: Потрібно розпочати з настроєм, з яким закінчувати гру зі Словаччиною
Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що матч третього туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії, українська команда має розпочати з настроєм, який був по завершенню гри зі Словаччиною.
Його слова передає УЄФА.
"Бельгія – дуже сильний суперник. Перед стартом нашої групи всі розуміли, що бельгійці – фаворити. Але на цьому турнірі все можливе. Можна згадати матч зі Словаччиною. Звісно, це дуже сильна команда. Ми маємо поважати опонентів, але думати про свою гру. Дуже важливо для нас зберігати концентрацію, тому що нам потрібно перемогти завтра. Нам потрібно знайти баланс, я завжди про це говорю. У нас немає гравців, які лише обороняються чи атакують. Важливо, щоб усі розуміли свою роль, допомагали одне одному на полі. Завтра потрібно розпочати з тим самим настроєм, з яким ми закінчували гру зі Словаччиною. У другому таймі ми додали в інтенсивності гри та, вважаю, перемогли заслужено", — сказав тренер.
Матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.
У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.