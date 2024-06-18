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Подзвоню Степаненку та скажу, щоб той закінчував кар'єру — Рац прокоментував матч Румунія — Україна

Владислав Уткін — 18 червня, 11:01
Подзвоню Степаненку та скажу, щоб той закінчував кар'єру — Рац прокоментував матч Румунія — Україна

Колишній захисник донецького Шахтаря Разван Рац поділився враженнями від матчу Румунії та України у першому турі Євро-2024.

Слова румуна наводить видання Fanatik.

"На трибунах було дуже приємно — я бачив повний стадіон румунів. Думаю, було 50 тисяч румунів, атмосфера була дуже приємна. Українців взагалі не було чутно.

Збираюсь подзвонити Степаненку і скажу, щоб він закінчував кар'єру. Я був у ложі, але не серед вболівальників. Ще декілька років тому я був на полі. Досить незвично бути вболівальником — ти відчуваєш емоції по-різному.

Україна взагалі не грала, виглядала апатично, а у нас все вдалось. Різницю було видно з самого початку і до кінця", — сказав Рац.

Раніше, колишній тренер Развана, Мірча Луческу, назвав переломний момент у поєдинку.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини. Наступний свій матч підопічні Реброва проведуть у п'ятницю, 21 червня, проти словаків.

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