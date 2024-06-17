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Луческу назвав переломний момент у матчі Румунія — Україна

Олександр Булава — 17 червня, 22:42
Луческу назвав переломний момент у матчі Румунія — Україна

Колишній головний тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу вважає, що помилка Андрія Луніна в епізоді з першим пропущеним голом від Румунії деморалізувала гравців збірної України.

Про це Луческу розповів у коментарі sport.ro.

"Збірна Румунія показала, що може грати проти будь-якої команди. Вони були більш мотивовані, ніж українці, ми переграли їх і ми це заслужили. Давайте спочатку пройдемо Бельгію, а потім будемо думати про 1/8 фіналу.

Переломний момент матчу — велика помилка Андрія Луніна. Перший гол повністю змінив співвідношення сил. Наші футболісти вибігали у контратаки. Захист був сенсаційним. Це сенсаційна перемога", — сказав Луческу.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини. Наступний свій матч підопічні Реброва зіграють у п'ятницю, 21 червня, проти словаків.

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