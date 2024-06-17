Луческу назвав переломний момент у матчі Румунія — Україна

Колишній головний тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу вважає, що помилка Андрія Луніна в епізоді з першим пропущеним голом від Румунії деморалізувала гравців збірної України.

Про це Луческу розповів у коментарі sport.ro.

"Збірна Румунія показала, що може грати проти будь-якої команди. Вони були більш мотивовані, ніж українці, ми переграли їх і ми це заслужили. Давайте спочатку пройдемо Бельгію, а потім будемо думати про 1/8 фіналу.

Переломний момент матчу — велика помилка Андрія Луніна. Перший гол повністю змінив співвідношення сил. Наші футболісти вибігали у контратаки. Захист був сенсаційним. Це сенсаційна перемога", — сказав Луческу.