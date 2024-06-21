Пономарьов: Збірній України потрібно грати в більш інтенсивний футбол з високим пресингом

Перед стартом національної збірної України з футболу на чемпіонаті Європи Чемпіон уже спілкувався з головним тренером "Руха" Віталієм Пономарьовим про перспективи головної команди країни у квартеті Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

Перед другим туром Євро і після розгромної поразки від румунів ми знову поговорили з наставником львівської команди.

"Я й надалі вважаю, що словаки – одна з найскладніших команд у нашій групі. Ми навіть по першому матчу з бельгійцями побачили це – хоч Бельгія мала перевагу, словаки перемогли. Це організована команда, яка в усіх фазах гри досить непогано грає. Словаки можуть грати як першим, так і другим номером досить якісно. Це підготовлена команда. Тож, як і попереднього разу, гадаю, буде складна гра. Щодо нашої збірної – звичайно, у першому матчі ми побачили, що фізично не є дуже добре підготовлені, на жаль. Так само і психологічно. Була недооцінка збірної Румунії або переоцінка своїх сил. Словаччина – це наш останній шанс, потрібна лише перемога. Треба всі сили кинути на досягнення результату. Хоча, ще раз скажу, потрібно грати більш інтенсивний футбол. Бачимо по першому туру Чемпіонату Європи, що так грають усі команди, – більшість тих, які перемогли в матчах, грали з позиції тиску, використовували високий пресинг. Ми не використовували високий пресинг, при перехідних фазах, особливо з оборони в атаку, ми досить малою кількістю гравців включались".

Також спеціаліст поділився думками про ротації в складі "синьо-жовтих".

"Ротації однозначно будуть, але не думаю, що вони будуть серйозними. Та й не думаю, що це потрібно. Тому заміни, якщо й будуть, то точкові – гадаю, це воротарська позиція, гра в обороні теж бажає кращого, плюс всередині поля можуть бути зміни".

Матч Словаччина — Україна відбудеться сьогодні, 21 червня в Дюссельдорфі. Початок о 16:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію.

З турнірними шансами у групі E можна ознайомитись ТУТ.