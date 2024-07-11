Перемога Англії над Нідерландами у півфіналі Євро-2024 стала історичною

Збірна Англії здобула вольову перемогу над Нідерландами (2:1) у півфіналі Євро-2024 з футболу. Цей матч заслуговує потрапити в історію, оскільки було переписано декілька важливих закономірностей. Давайте розглянемо усі.

Англія серед найкращих

Ця перемога означає, що англійці вдруге поспіль зіграють у фіналі чемпіонату Європи. За всю історію турнірів таке вдавалося лише трьом країнам. Це СРСР (1960, 1964 роки), Німеччина (1992, 1996) та Іспанія (2008, 2012). Із цікавого, лише іспанці виграли обидва матчі, і ніхто не програв усі фінали.

Також підопічні Гарета Саутгейта вже наступного розіграшу можуть повторити феноменальне досягнення німців, у яких ще й було 3 фінали поспіль (1972, 1976, 1980).

Прокляття Швейцарії зняте

Цікавий факт, якщо Англія зустрічалася зі Швейцарією у фінальному етапі турніру, то не виходила у фінал. Цього року англійці перемогли швейцарців у чвертьфіналі, проте змогли дійти до вирішального матчу.

Середа тепер фартова

За останні 12 очних зустрічей проти Нідерландів, що відбувалися у середу, Англія перемогла лише один раз. Що ж, схоже тепер англійці почнуть любити середу.

Окрім цього, як Англія, так і Нідерланди жодного разу не грали внічию у середу на чемпіонатах Європи. Поєдинки у цей день завжди завершувались чиєюсь перемогою, тож ця серія продовжилась.