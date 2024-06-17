Захисник Румунії: Ми впевнені, що можемо перемогти будь-кого

Футболіст збірної Румунії Нікушор Банку вважає, що його національна команда може перемогти будь-кого на Євро-2024.

Його слова передає Fanatik.rо.

"Проти України буде дуже важкий матч. Тут усі матчі важкі. Але враховуючи те, що це перший, то дуже складний матч. Ми зіграємо проти дуже, дуже хороших гравців, які грають на дуже високому рівні.

Але, як я вже сказав, якщо гратимемо компактно і якщо будемо сім’єю, як це було під час попереднього матчу, жодна з команд не матиме легких ігор.

Я не думаю про те, з ким ми будемо грати. Ми обов'язково їх розглянемо. У кожній команді є дуже хороші гравці. Але у нас також є дуже хороші гравці, тому ми сюди потрапили. Цю кваліфікацію нам ніхто не подарував. Ми впевнені, що можемо перемогти будь-кого", — сказав футболіст.

Перший матч на чемпіонату Європи румуни проведуть вже сьогодні, 17 червня, проти збірної України. Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступна на MEGOGO та в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. Також Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку.