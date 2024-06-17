УЄФА назвала найкращого гравця матчу Румунія — Україна

Капітан збірної Румунії Ніколае Станчу став найкращим гравцем матчу першого туру Євро-2024 проти України.

Про це повідомляє УЄФА.

"Його гол значно підбадьорив його товаришів по команді. Технічно його удар був ідеальним. Тактично він був життєво важливим у системі грі збірної Румунії", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Станчу відкрив рахунок у грі, коли потужно пробив з-за меж штрафного майданчику в дальній кут воріт Андрія Луніна.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини.