УЄФА назвала найкращого гравця матчу Румунія — Україна
Капітан збірної Румунії Ніколае Станчу став найкращим гравцем матчу першого туру Євро-2024 проти України.
Про це повідомляє УЄФА.
"Його гол значно підбадьорив його товаришів по команді. Технічно його удар був ідеальним.
Тактично він був життєво важливим у системі грі збірної Румунії", — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Станчу відкрив рахунок у грі, коли потужно пробив з-за меж штрафного майданчику в дальній кут воріт Андрія Луніна.
Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини.