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УЄФА назвала найкращого гравця матчу Румунія — Україна

Олександр Булава — 17 червня, 18:30
УЄФА назвала найкращого гравця матчу Румунія — Україна

Капітан збірної Румунії Ніколае Станчу став найкращим гравцем матчу першого туру Євро-2024 проти України.

Про це повідомляє УЄФА.

"Його гол значно підбадьорив його товаришів по команді. Технічно його удар був ідеальним.

Тактично він був життєво важливим у системі грі збірної Румунії", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Станчу відкрив рахунок у грі, коли потужно пробив з-за меж штрафного майданчику в дальній кут воріт Андрія Луніна.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини.

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