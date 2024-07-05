Несподіваний підсумок за прогнозованого перебігу. Суперекспрес на дострокові фінали Євро-2024 з коефіцієнтом 7,12

Перші два матчі чвертьфіналів чемпіонату Європи з футболу-2024 викликають підвищений інтерес уболівальників. І це природно, адже за вихід до наступного раунду змагання посперечаються команди, кожна з яких не без підстав претендує на перемогу в турнірі.

На думку бейтингового оператора Favbet, є всі передумови, щоб ігри порадували усіх шанувальників спорту №1. Представлені в цьому тексті котирування зможуть зацікавити й найбільш вибагливих любителів азарту. На два матчі п'ятниці Фавбет пропонує зазначені нижче коефіцієнти.

Німецька наполегливість

Команда Юліана Нагельсманна проведе найбільш відповідальний і так само найважчий поєдинок із початку турніру. І як би не розвивалися події на полі, "манншафт" дозволити собі грати пасивно перед власними глядачами не можуть.

А тому не варто сумніватися, що господарі на половині поля суперника частими гостями будуть. Саме тут варто згадати, що гравці збірної Німеччини подавала з корнерів щонайменше 4 рази в основний час у 14 із попередніх 16 матчів на першості Європи.

Ставка: Кутові: Німеччина ІТБ (4) за 1,51 у БК Фавбет

Іспанська міць

Сутичка Іспанії та Німеччини — це поєдинок двох найбільш титулованих збірних у історії першостей Європи. Проте цього разу овердог дуелі досить очевидний. Причин тому кілька.

Мова про імовірну перевагу Іспанії. На боці "фурії" показники статистики очних ігор. Іспанія не програвала опоненту з початку нового тисячоліття на офіційному рівні жодного разу (+3=2-0). Важливо й те, що на двох останніх ЧЄ іспанці жодного разу не поступилися суперникам в основний час, а от німці дозволяли собі поразки, й за цей період із провідних збірних континенту переграли тільки Португалію. Іспанія — найсильніша команда турніру по грі, а от господарі першості не вразили в двох останніх матчах, коли їм протистояли хай і амбіційні та майстерні, проте лише тверді середняки.

Ставка: Прохід Іспанії за 1,95 у БК Фавбет

Французька скромність

Навіть найбільш голосисті галльські півні з будь-якого регіону країни Наполеона Бонапарта погодяться з твердженням, що на цьому Євро словосполучення "Франція" та "успішна гра в атаці" — несумісні.

Це підтверджує й статистика. "Ле бльо" не забивали більш як один раз у 7 із попередніх 9 матчів на ЧЄ. Крім того, французи не забивали більш як 1 м’яч у основний час у 6 із попередніх 7 очних ігор на офіційному рівні. Не варто чекати зміни тенденції й цього разу.

Ставка: Франція ІТМ (1,5) за 1,53 у БК Фавбет

Португальський орієнтир

В матчі команд Кріштіану Роналду та Кіліана Мбаппе на високу результативність розраховувати годі. На це вказують одразу декілька вагомих факторів.

Так, у п'яти попередніх очних іграх команди забили більш як один(!) м'яч на двох лише раз, а не більш як 2 голи глядачі в основний час бачили за підсумками 6 з попередніх 7 офіційних особистих протистоянь.

Франція на Євро-2024 — зразок надійної гри в захисті. Колектив Дідьє Дешама пропустив лише в одному матчі, і це був результативний удар суперника з "точки". Загалом матчі Франції на першостях Європи великою кількістю забитих м'ячів не вирізняються давно: у 8 із останніх 10 ігор за участі "ле бльо" команди забивали не більш як двічі.

А що ж Португалія? "Команді обраних" непросто даються матчі з провідними збірними континенту: у 4 з останніх 5 ігор з суперниками такого рівня на ЧЄ піренейці не забили в основний час жодного разу. Проте пропустили більш як один мяч у цих іграх португальці теж за підсумками лише одного поєдинку, а в трьох випадках узагалі зберігали свої володіння недоторканими.

Ставка: ТМ (2,5) за 1,58 БК Фавбет

Сумарний коефіцієнт: 1,51*1,95*1,53*1,58 = 7,12