Циганков: Не про таке Євро я мріяв

Вінгер збірної України Віктор Циганков не став приховувати свого розчарування від вильоту національної команди з Євро-2024.

Гравець висловив свої думки, зробивши пост у інстаграмі.

"На жаль, не про таке Євро я мріяв. Готуватись стільки часу ментально і фізично, щоб на самому початку першої гри його закінчити…

Не має ніяких виправдань, тільки біль і розчарування. Хотілось подарувати позитивні емоції своїй сімʼї, друзям та українському народу, але цього не вдалось.

Попри все погане, що трапляється, чекаю наступного шансу, щоб почати знову. І до поки я граю у футбол, я не збираюсь здаватись. Тому що здаватись – це точно не про українців. І точно не про мене.

Дякую людям за підтримку упродовж цього маленького відрізка. Команда правильно відреагувала на невдачу і показала, що ми можемо конкурувати зі всіма.

Дійсно вірю, що нам ще буде що святкувати", — написав Циганков.