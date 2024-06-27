Циганков: Не про таке Євро я мріяв
Вінгер збірної України Віктор Циганков не став приховувати свого розчарування від вильоту національної команди з Євро-2024.
Гравець висловив свої думки, зробивши пост у інстаграмі.
"На жаль, не про таке Євро я мріяв. Готуватись стільки часу ментально і фізично, щоб на самому початку першої гри його закінчити…
Не має ніяких виправдань, тільки біль і розчарування. Хотілось подарувати позитивні емоції своїй сімʼї, друзям та українському народу, але цього не вдалось.
Попри все погане, що трапляється, чекаю наступного шансу, щоб почати знову. І до поки я граю у футбол, я не збираюсь здаватись. Тому що здаватись – це точно не про українців. І точно не про мене.
Дякую людям за підтримку упродовж цього маленького відрізка. Команда правильно відреагувала на невдачу і показала, що ми можемо конкурувати зі всіма.
Дійсно вірю, що нам ще буде що святкувати", — написав Циганков.
Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Євро-2024 Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією. Циганков пропустив цей поєдинок, як і інший вінгер Михайло Мудрик.
У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.