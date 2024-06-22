Лунін: Я не отримав пояснень від Реброва

Голкіпер Реала і збірної України Андрій Лунін не отримав пояснень від головного тренера Сергія Реброва щодо зміни воротаря у стартовому складі команди на матч проти Словаччини на Євро-2024.

Цитує воротаря AS.

"На Євро-2024 збірна України – єдиний організм, тому важливий результат команди. Я продовжую працювати, якщо прийде моя черга, я готовий повернутися у стартовий склад.

Я не отримав жодних пояснень від головного тренера, але це і не потрібно.

Під час матчу зі Словаччиною я дещо нервував і хвилювався, адже команді необхідно було обов'язково перемагати. Мені дуже сподобалася гра нашої команди, агресивна, добре організована", – відзначив Лунін.