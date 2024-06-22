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Лунін: Я не отримав пояснень від Реброва

Олександр Булава — 22 червня, 10:42
Лунін: Я не отримав пояснень від Реброва

Голкіпер Реала і збірної України Андрій Лунін не отримав пояснень від головного тренера Сергія Реброва щодо зміни воротаря у стартовому складі команди на матч проти Словаччини на Євро-2024.

Цитує воротаря AS.

"На Євро-2024 збірна України – єдиний організм, тому важливий результат команди. Я продовжую працювати, якщо прийде моя черга, я готовий повернутися у стартовий склад.

Я не отримав жодних пояснень від головного тренера, але це і не потрібно.

Під час матчу зі Словаччиною я дещо нервував і хвилювався, адже команді необхідно було обов'язково перемагати. Мені дуже сподобалася гра нашої команди, агресивна, добре організована", – відзначив Лунін.

Нагадаємо, Андрій вийшов у першому матчі збірної України проти Румунії (0:3), після чого тренерський штаб вирішив зробити ставку на Анатолія Трубіна в поєдинку проти Словаччини (2:1).

Після перемоги над словаками підопічні Сергія Реброва йдуть другими у турнірній таблиці групи Е з трьома балами в активі.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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