Леоненко: Гравцям збірної України абсолютно по**р, що вони 0:3 програли

Колишній гравець Динамо та збірної України Віктор Леоненко вважає, що національна команда не показала своєї гри у матчі проти Румунії на старті Євро-2024 (0:3).

Про це Леоненко розповів у коментарі Спорт-Експрес Україна.

"Дали по вухах нам дуже пристойно. Побачимо, чи піде це на користь хлопцям Реброва. А так, то немає чого і говорити про матч чи аналізувати його, бо гри не було! В принципі-то нічого страшного не відбулося, якщо не жартувати і особливо не критикувати команду Реброва. Попереду ще дві гри, але! Я чомусь впевнений, що всім їм, гравцям нашим, абсолютно по**р, що вони 0:3 програли. Всі там перед матчем говорила, мовляв, гратимуть за країну і за ЗСУ. Поганенько вийшло. Їх якщо навіть на фронт відправити, Мудрика, Зінченка і компанію, то не допоможе", — сказав Леоненко.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини. Наступний свій матч підопічні Реброва зіграють у п'ятницю, 21 червня, проти словаків.