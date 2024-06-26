Еріксен вийшов на перше місце за кількістю матчів у збірній Данії

Капітан збірної Данії Крістіан Еріксен вийшов на одноосібне перше місце за кількістю матчів у складі національної команди.

Про це повідомив офіційний Twitter-акаунт збірної Данії.

Матч 3 туру Євро-2024 проти Сербії став для 32-річного півзахисника 133-м за збірну. Крістіан випередив Сімона К’єра, в активі якого 132 появи у червоно-білій футболці.

133 kampe for Danmark 🇩🇰



Christian Eriksen har nu rekorden som den mest spillende, mandlige landsholdsspiller med 133 landskampe 👏🏼



Kæmpestort tillykke, Christian 🇩🇰



📸 @fbbillederdk #herrelandsholdet #ForDanmark #euro2024 pic.twitter.com/rmM8bpwl0x — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 25, 2024

Нагадаємо, нульова нічия з Сербією дозволила Данії за додатковими показниками випередити Словенію та з другого місця вийти у 1/8 фіналу Євро-2024.