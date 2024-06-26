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Еріксен вийшов на перше місце за кількістю матчів у збірній Данії

Игорь Чернявский — 26 червня, 14:17
Еріксен вийшов на перше місце за кількістю матчів у збірній Данії

Капітан збірної Данії Крістіан Еріксен вийшов на одноосібне перше місце за кількістю матчів у складі національної команди.

Про це повідомив офіційний Twitter-акаунт збірної Данії.

Матч 3 туру Євро-2024 проти Сербії став для 32-річного півзахисника 133-м за збірну. Крістіан випередив Сімона К’єра, в активі якого 132 появи у червоно-білій футболці.

Нагадаємо, нульова нічия з Сербією дозволила Данії за додатковими показниками випередити Словенію та з другого місця вийти у 1/8 фіналу Євро-2024.

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