Кошта: Я дуже щасливий, що допоміг команді

Воротар збірної Португалії Діогу Кошта прокоментував перемогу Португалії проти Словенії в матчі 1/8 фіналу Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Емоції — чудові. Гра була важкою: ми знали, що суперники робитимуть, і вони робили це добре. Мені вдалося зберігати концентрацію протягом усієї гри та дочекатися свого шансу допомогти команді. Найважчі ігри — ті, в яких я м'яча майже не торкаюся, але наполеглива робота дала результат. Такій команді, як наша, потрібно чекати всього чого завгодно і бути готовим до цього.

Цього разу я робив все інакше. Наслідуючи свій інстинкт, я вирішив, що це буде найкращим рішенням, і воно виявилося кращим. Тож я дуже щасливий допомогти команді — це найголовніше", — сказав воротар.

Нагадаємо, збірна Португалії в серії пенальті здолала Словенію завдяки трьом відбитим ударам поспіль від Діогу Кошти. В 1/4 фіналу португальці зустрінуться з Францією, яка мінімально перемогла Бельгію (1:0).