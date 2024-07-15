Король Великої Британії написав листа Саутгейту після поразки у фіналі Євро-2024

Король Великої Британії Чарльз III написав листа головному тренеру збірної Англії Гарету Саутгейту після поразки від Іспанії у фіналі Євро-2024.

Про це йдеться на офіційній сторінці королівської сім'ї у соцмережі X.

"Перемога вислизнула від нас цього вечора, але ми з дружиною просимо вас і вашу команду високо тримати голову! Всі, хто бере участь у спортивних змаганнях будь-якого рівня, знають, наскільки болючим може бути результат, коли перемога була так близько. Але, будь ласка, знайте, що ваш успіх у виході до фіналу Євро-2024 є дуже великим досягненням, яким має гордитися нація, яка продовжуватиме вболівати за «трьох левів», я не сумніваюся, попереду на нас чекають тріумфи", — написав Чарльз III.

⚽️ His Majesty The King has written to Gareth Southgate and the @England team following their loss against Spain at the @EURO2024 final this evening.

Read the letter below. pic.twitter.com/YTHYRfeR44 — The Royal Family (@RoyalFamily) July 14, 2024

Англія стала першою збірною в історії, яка програла у двох поспіль фіналах Євро (у 2021 році підопічні Саутгейта програли у серії пенальті Італії).

Зазначимо, що збірна "трьох левів" лише один раз вигравала великий міжнародний турнір у своїй історії — чемпіонат світу-1966.