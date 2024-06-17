Кополовець: Це один з найгірших матчів збірної України, які я бачив

Колишній гравець Карпат Михайло Кополовець вважає, що поразка збірної України від збірної Румунії на Євро-2024 стала однією з найгірших ігор національної команди в історії.

Слова Кополовця передає Tribuna.com.

"Краще не їхати туди. Навіщо ми виходили? Щоб що? Для чого виходити, щоб такі матчі показувати? Вважаю, вони не програли цей матч, а просто віддали. Бо програти можна матч, сьогодні вони не програли, а просто віддали всі разом. Прикро, що так. Емоції дуже негативні після матчу. Багато людей дивилися з розчаруванням. Розумію, хочеться підтримати, так ми хотіли підтримати після Польщі — я тоді перший казав, що давайте підтримаємо команду, не будемо критикувати. Але як не критикувати? Ми ж всі бачимо, коли команда хоче виграти. Сьогодні команда не хотіла вигравати.

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Не побачив, щоб люди справді грали за збірну, за людей, за країну. Можна на все закрити очі, коли не виходить, не можемо забити. Але сьогодні цю гру пробачити не можу, бо не бачу, щоб футболісти хотіли виграти. Це один з найгірших матчів збірної України, які я бачив. Чому так? Не знаю. Бачив, що румуни перевершили нас у бажанні. Було видно, що вони максимально заряджені. Наші пацани – напевно, якісь зірки, такий вигляд воно має принаймні. Чого раптом зірки? Вважаю, у збірній не може бути зірок. Тут одна цілісна команда виходить, яка б’ється за націю, за всіх українців", — сказав Кополовець.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини. Наступний свій матч підопічні Реброва зіграють у п'ятницю, 21 червня, проти словаків.