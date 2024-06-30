Капітан збірної Німеччини: Ми заслужили перемогу над Данією

Капітан збірної Німеччини Ілкай Гюндоган вважає, що його команда заслужила перемогу над Данією (2:0) в 1/8 фіналу Євро-2024.

Цитує гравця УЄФА.

"Ця гра запам’ятається. Дуже напружений матч, і нам трохи пощастило. Данія дуже добре захищалася протягом більшої частини гри, але ми заслужили перемогу.

Атмосфера була чудовою. Коли лунав гімн, відчувалося, що вболівальники готові нас підтримати. Чесно кажучи, я не очікував нічого меншого від Дортмунда.

Завжди приємно повертатися сюди, і тепер ми з нетерпінням чекаємо на матч у Штутгарті", — сказав Гюндоган.