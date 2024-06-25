Забарний: На Євро-2020 я був ще хлопчиком, зараз я повноцінний гравець

Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний розповів, що на Євро-2020 він був ще хлопчиком, а зараз він уже повноцінний гравець.

Його слова передає УЄФА.

"Для мене дуже важливо грати на Євро-2024, і я дуже радий, що можу представляти свою країну. Ми знаємо, яка складна ситуація зараз у нашій країні через війну, і як це потрібно нашим людям. За кожну з цих ігор я хочу подякувати тим, хто нас захищає, і всім, хто нам допомагає.

На минулому Євро я був ще хлопчиком і, можливо, багато чого не розумів. Але я вважаю, що зіграв добре. Зараз я повноцінний гравець. Так, мені є що вдосконалювати, але зараз я маю певний рівень досвіду, я зіграв чимало ігор у національній збірній, виступав у клубних змаганнях УЄФА та в Англійській Прем’єр-лізі, де зустрічався з одними з найкращих гравців світу", — сказав гравець.

Нагадаємо, невдовзі відбудеться матч третього туру Євро-2024 між збірними України та Бельгії. Гра запланована на середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Нещодавно Чемпіон прорахував усі можливі варіанти завершення групового етапу в групі E.

У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.