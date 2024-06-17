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Чемпіон Футбол Євро-2024

Ребров: Поразка від Румунії для всіх була неочікуваною

Станіслав Лисак — 17 червня, 19:10
Ребров: Поразка від Румунії для всіх була неочікуваною

Тренер збірної України Сергій Ребров, заявив, що розгромна поразка від Румунії на Євро-2024 стала для всіх неочікуваною.

Слова українського фахівця передає Суспільне Спорт.

"Гадаю, що для всіх це було неочікувано. Це Євро. Завжди кажу: якщо хочемо досягти чогось на чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. На жаль, цього не було, але це перша гра. Будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної", — сказав Ребров.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини. Наступний свій матч підопічні Реброва зіграють у п'ятницю, 21 червня, проти словаків.

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