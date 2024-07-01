Тренер Словенії: Очікую, що в певні моменти ми будемо страждати
Головний тренер Словенії Матьяж Кек розуміє, що його команді доведеться страждати заради перемоги над Португалією в 1/8 фіналу Євро-2024.
Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"Ми знаємо, з ким будемо грати. Португалія – один із фаворитів турніру, але ми хочемо досягти хорошого результату і не надто дбаємо про те, як виглядаємо на полі. Я очікую, що в певні моменти ми будемо страждати.
Не варто перебільшувати ситуацію, футбол продовжиться після завтрашнього матчу. Я просто сподіваюся, що хлопці будуть розкутими та сконцентрованими", — сказав Кек.
Матч між Португалією та Словенією відбудеться сьогодні, 1 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.