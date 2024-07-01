Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Тренер Словенії: Очікую, що в певні моменти ми будемо страждати

Игорь Чернявский — 1 липня, 18:07
Тренер Словенії: Очікую, що в певні моменти ми будемо страждати

Головний тренер Словенії Матьяж Кек розуміє, що його команді доведеться страждати заради перемоги над Португалією в 1/8 фіналу Євро-2024.

Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми знаємо, з ким будемо грати. Португалія – один із фаворитів турніру, але ми хочемо досягти хорошого результату і не надто дбаємо про те, як виглядаємо на полі. Я очікую, що в певні моменти ми будемо страждати.

Не варто перебільшувати ситуацію, футбол продовжиться після завтрашнього матчу. Я просто сподіваюся, що хлопці будуть розкутими та сконцентрованими", сказав Кек.

Матч між Португалією та Словенією відбудеться сьогодні, 1 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Збірна Португалії з футболу збірна Словенії з футболу Євро-2024

збірна Словенії з футболу

Мартінес: Потрібно показати свій найкращий футбол
Франція зіграє з Бельгією, Словенія зустрінеться з Португалією: розклад матчів плейоф Євро-2024
Збірна Португалії — збірна Словенії: де дивитися матч Євро-2024
Група C повторила ганебний рекорд квартету України на Євро-2016
Словенія втримала нічию з Англією: огляд матчу Євро-2024

Останні новини