Тренер Словенії: Очікую, що в певні моменти ми будемо страждати

Головний тренер Словенії Матьяж Кек розуміє, що його команді доведеться страждати заради перемоги над Португалією в 1/8 фіналу Євро-2024.

Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми знаємо, з ким будемо грати. Португалія – один із фаворитів турніру, але ми хочемо досягти хорошого результату і не надто дбаємо про те, як виглядаємо на полі. Я очікую, що в певні моменти ми будемо страждати.

Не варто перебільшувати ситуацію, футбол продовжиться після завтрашнього матчу. Я просто сподіваюся, що хлопці будуть розкутими та сконцентрованими", — сказав Кек.