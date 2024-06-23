Судаков: Футбольний світ омолоджується

Гравець збірної України на Євро-2024 Георгій Судаков вважає, що футбольний світ омолоджується.

Про це він заявив на пресконференції.

"Зараз ми бачимо багато молодих гравців у топ-5 чемпіонатах, чудовим прикладом таких футболістів які вже грають закордоном, це Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Артем Довбик та Олександр Зінченко — завдяки їм прикуто увагу до більшої кількості молодих футболістів, які розвиваються і в яких починають вірити. І це найголовніше, бо раніше, поки тобі не виповнилося 25 років, на тебе не звертають увагу. Зараз же футбольний світ омолоджується: іспанець у 16-17 років грає на світовому рівні — не знаю, як можна у такому віці грати. Напевно, нам треба звикнути до цього психологічного навантаження. Якості є у всіх футболістів, але ментально бути готовим до такого рівня — дуже складно", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Україна зіграє проти Бельгії у матчі третього туру групового етапу Євро-2024 в середу, 26 червня, початок о 19:00 за київським часом. У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Бельгія.



