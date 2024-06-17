Станчу: Ми не будемо святкувати перемогу над збірною України

Футболіст збірної Румунії Ніколае Станчу розповів, що команда не святкуватиме перемогу над Україною (3:0) у першому турі групового етапу на Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

Я знаю себе та своїх товаришів по команді, тому знаю, що ми не будемо святкувати цю перемогу. Зараз ми зосередимося лише на Бельгії.

Підтримка була унікальною, ми ніколи раніше не відчували нічого подібного. У моїх братів і сестер, мого батька та моєї дружини на очах були сльози. Я хотів би подякувати їм усім і сподіваюся, що ми зробили їх дуже щасливими сьогодні. Ми повинні подякувати всім, і я сподіваюся, що вони відсвяткують те, що ми зробили сьогодні. Це було просто сенсаційним.

Це був гол моєї кар’єри. Ця футболка означає для мене все. Забивати у фінальній частині Євро і вигравати так, як ми це зробили, це просто неймовірно", — сказав футболіст.