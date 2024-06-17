Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Румунією

Футболіст Челсі та збірної України Михайло Мудрик став володарем призу Лев Матчу в матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Румунія — Україна (3:0).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Вінгер зробив два ключові паси, тричі пробив по воротах та зробив п'ять спроб дриблінгу (три вдалі).

Нагадаємо, команди потрапили до групи E чемпіонату Європи-2024. Окрім них, там є Бельгія та Словаччина, які проведуть матч між собою сьогодні, 17 червня, о 19:00 за київським часом.

Наступний свій матч підопічні Реброва зіграють у п'ятницю, 21 червня, проти словаків.