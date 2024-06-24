Албанського нападника Рубіна дискваліфікували на Євро-2024

УЄФА дискваліфікувала нападника збірної Албанії та російського Рубіна Мірлінда Даку на два матчі Євро-2024.

Про це повідомляє Албанська федерація футболу.

Причиною дискваліфікації став образливий вигук у бік північних македонців та сербів після матчу другого туру групового етапу ЧЄ проти Хорватії (2:2).

Даку пропустить завершальний матч групового етапу проти Іспанії, а також можливу гру 1/8 фіналу континентальної першості.

Албанія зустрінеться зі збірної Іспанії сьогодні, 24 жовтня. Початок — о 22:00 за київським часом. Наразі албанці мають один заліковий пункт в активі.