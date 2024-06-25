Судаков — про матч проти Бельгії: Зробимо все можливе, щоб вийти в плей-оф

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков розповів, що національна команда зробить все можливе, щоб вийти у плей-оф Євро-2024 з футболу.

Такий коментар він дав для YouTube-каналу УАФ.

"Все розуміємо, що все залежить тільки від нас. Гра з Бельгією надважлива, розуміємо, що навіть нічиєї для нас може бути недостатньо, тому зараз таке турнірне положення, що ти можеш бути або першим, або останнім.

Ми можемо програти і вийти, а можемо внічию зіграти і не вийти, тому все дуже заплутано, але найголовніше, що зараз все залежить лише від нас. І ми покажемо свій максимум. Ми зробимо все можливе, що залежить від нас. Я думаю, що навіть тих емоцій і тої боротьби, яка була проти Словаччини, було недостатньо в матчі проти Бельгії.

Сподіваємось ще додати в цьому і, я думаю, що якраз перші хвилини проти Словаччини були дуже важкі, і нам з перших хвилин треба почати домінувати у грі проти Бельгії. Розуміємо, що це буде дуже складно проти такої зіркової збірної, але все в наших руках, ногах і, в першу чергу, в голові", — сказав футболіст.

Матч третього туру Євро-2024 між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Нещодавно Чемпіон прорахував усі можливі варіанти завершення групового етапу в групі E.

У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Бельгія.