Фас — про нічию з Україною: Важливо, щоб ми не програли і кваліфікувалися у плейоф Євро-2024

Центральний захисник Лестера та збірної Бельгії Ваут Фас вважає важливим те, що команда не пропустила м'яч у матчі з Україною (0:0) а вийшла в 1/8 фіналу Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Це була складна гра. У нас були шанси забити і фінішувати першими в групі, але важливо, щоб ми не програли і ми кваліфікувалися.

Україна — хороша команда, яка грала добре. Це була важка група. Якщо ви приїхали на Євро, легких ігор не буває — як ми бачили в інших групах", — сказав гравець.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.