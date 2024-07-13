Кейн: Важко стерти з пам'яті поразку у фіналі

Нападник Баварії та капітан збірної Англії Гаррі Кейн розповів, що йому важко забути поразку від Італії у фіналі Євро-2020.

Слова футболіста передає УЄФА.

"Багато хто з нас був убитий горем після такого результату у фіналі Євро-2020. Потрібно пройти довгий шлях, щоб повернутися туди, де ми знаходимося зараз. Те, що ми знову зіграємо у фіналі Євро, говорить все про менталітет цієї команди.

Взяти трофей — означатиме все. В мені горить додатковий вогонь. Коли ти програєш фінал, важко стерти з пам'яті. Цей момент був дуже складним, але він був три роки тому (Євро-2020 відбувся у 2021 році через Ковід — прим.). Шлях сюди був важким, але зараз йдеться про реалізацію нашого плану на гру. Тепер настав час зробити крок уперед.

Ні для кого не секрет, що я поки що не вигравав командних трофеїв. Завтра я маю шанс завоювати один із найбільших. Ми готові грати проти будь-кого. Ми мали важкі періоди на цьому турнірі, але ми все одно проходили кожного суперника. Це зміцнює нашу величезну віру та стійкість — і те, й інше дуже потрібне у фіналі", — сказав наставник.

Нагадаємо, напередодні Англія здолала Нідерланди і вийшла у фінал Євро-2024, де зустрінеться з Іспанією, яка перемогла Францію.

Вирішальний матч відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.