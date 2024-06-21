Експерт пропонує кардинальні зміни до складу збірної України на гру зі Словаччиною

Футбольний експерт, спортивний директор Локомотива Тбілісі Іраклій Хведеліані очікує кардинальні зміни в стартовому складі збірної України на матч зі Словаччиною.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі нашому виданню.

"Насамперед треба зробити зміну в стартовому складі. Я вірю, що в матчі проти Словаччини в основі не будуть грати Шапаренко і Степаненко... Лівим захисником очікую Миколенка, а в центрі поля побачимо Зінченка і Малиновського.

Команда потребує агресивніших центральних півзахисників.

Збірна Словаччина досягла свого результату завдяки дисципліні у півзахисті та захисті. Вони дуже обережно грали проти Бельгії, але думаю, що з такою самою грою вони не зможуть здивувати в грі проти України, бо все одно вони намагатимуться більше "грати", ніж це було проти Бельгії, і тоді буде більше шансів для України", — сказав фахівець.

Матч 2 туру групи E чемпіонату Європи Словаччина — Україна відбудеться сьогодні, 21 червня в Дюссельдорфі. Початок о 16:00 за київським часом.

Інший матч у квартеті E між Бельгією та Румунією заплановано на 22 червня.

Нагадаємо, підопічні Реброва після 1 туру посідають останню сходинку турнірній таблиці, шанси пробитися в плей-оф сильно зменшились.