Англія розчарує, а Франція продовжить приємну серію. Євро-2024: кращі ставки ігрового дня

У третьому турі чемпіонату Європи будуть зіграні матчі в групах C та D. 25 червня відбудуться чотири поєдинки, й кожна зустріч не може не викликати підвищений інтерес в усіх уболівальників, які полюбляють інвестувати в події у спорті №1.

На думку бейтингового оператора Favbet, цікавих варіантів як завжди вдосталь. Представлені в цьому тексті котирування точно зацікавлять найбільш вибагливих любителів азарту. На чотири матчі вівторка Фавбет пропонує зазначені нижче коефіцієнти.

Безславний фінал для Польщі

У протистоянні Франції та Польщі варто звернути увагу не просто на статус команди Дідьє Дешама як очевидного овердога дуелі. На нинішньому Євро чемпіон світу-2018 поки не дозволив опонентам забити жодного м'яча. І є всі передумови вважати, що поляки змінити цю тенденцію аж ніяк не зможуть. Команда Міхала Пробежа не вражає.

Французи брали гору над суперником у 8 із останніх 10 офіційних ігор. Неважко помітити, що в 7 іграх, які закінчувалися перемогою Франції, тріумфатор матчу зберігав свої ворота сухими. Щодо поляків не можна пройти повз красномовні показники: "кадра" програвала у основний час за підсумками 4 із останніх 5 матчів на першостях Європи. Програє, і цього разу не заб'є, і в зустрічі з Грізманном та компанією.

Ставка: Заб’є тільки Франція за 2,15 в БК Фавбет

Втілення стилю Нідерландів

Команда Рональда Кумана проведе вирішальний матч групового раунду й спробує довести, що посідає першу сходинку перед завершальним туром не випадково. Проте очікувати на легку прогулянку "ораньє" не варто.

Австрія — не той суперник, який дозволить ван Дейку та іншим дихати вільно. Втім, задіяти один із основних різновидів своєї зброї Нідерланди зможуть. Мова про флангові атаки. "Ораньє" мають розкішний підбір виконавців, як у ланці захисту, так і серед виконавців групи атаки. Тож не дивно, що традиційно це втілюється у підвищену активність біля воріт суперника. В даному разі варто звернути увагу на показники корнерів. Нідерландці подавали з кута поля у основний час щонайменше 5 разів у 7 із попередніх 9 ігор на Євро, і цим варто скористатися

Ставка: Кутові: Нідерланди ІТБ (4,5) за 1,66 в БК Фавбет

Данська відповідь критикам

Сутичка Данії та Сербії виглядає одним із найцікавіших матчів третього туру загалом. Проте перевага однієї з команд усе ж проглядається. Мова про скандинавську дружину. У 10 попередніх матчах на офіційному рівні данці не програли за підсумками 9 зустрічей, здобули 6 вікторій та 3 зіграли унічию. Варто пам'ятати й про те, що данці перемогли балканців у двох останніх очних іграз на офіційному рівні. Ба, навіть більше — в обох випадках скандинави брали гору, перемагаючи у два голи.

Не менш важливо й те, як команди виглядають на цьому Євро. Сербія відверто не може знайти свою гру. Команда грає сплесками. Тоді як щодо Данії є відчуття, що Еріксен та компанія здатні додати.

Ставка: П1 (фора 0) за 1,59 в БК Фавбет

Давно звична Англія

Збірна Англії поки виглядає так, як і у всіх випадках у попередні роки на великих турнірах — не вельми привабливо. І в грі зі словенцями чекати різких змін не варто. Проте варто звернути увагу на більш ніж вірогідний сценарій. Справа у тому, що у 14 із попередніх 15 матчів Англії на ЧЄ в основний час команди не забивали більш як тричі. Пам'ятаємо й про те, що в кожному з двох перших поєдинків на Євро "три леви" забили лише один раз. У цілому Англія не може забити більш як один м’яч протягом уже чотирьох ігор на Євро в основний час.

Статистика ігор Словенії теж говорить про сюжет з невеликою кількістю забитих м'ячів. У семи останніх офіційних іграх балканці лише раз пропустили більш як один гол. Показник оборони англійців наступний — у останніх 9 матчах на ЧЄ британці пропустили в основний час лише тричі. Не варто чекати більш як 3 голів і в цій грі.

Ставка: ТМ (3) за 1,51 в БК Фавбет