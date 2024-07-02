Атака домінуватиме над обороною. Євро-2024: кращі ставки ігрового дня

На чемпіонаті Європи з футболу-2024 будуть зіграні заключні матчі 1/8 фіналу. 2 липня відбудуться два поєдинки, й кожна зустріч не може не викликати підвищений інтерес і в тих, хто не уявляє свого життя без інвестицій у події на полі.

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Безпрограшний підхід "ораньє"

Збірна Нідерландів протистоятиме команді Румунії в ранзі безумовного фаворита. Втім, враховуючи радше невдалий досвід групового раунду, де "ораньє" продемонстрували неспроможність протистояти потужним атакам на свої ворота, не варто дивуватися, якщо в команди Рональда Кумана виникнуть труднощі й цього разу. А от у чому сумнівів точно нема, так це у сценарії з підвищеною активністю нідерландців біля воріт суперника.

Нинішня команда "ораньє" знає, що таке ефективні акції на половині поля суперника. У 5 із останніх 7 матчів на ЧЄ Нідерланди забивали щонайменше двічі. Не менш важливі й показники в особистих матчах. У 5 із попередніх 7 офіційних очних ігор нідерландці забивали румунам якраз-таки не менш як двічі.

А що ж сама Румунія? Варто розуміти, що "курчата" і без того вже стрибнули вище голови. Потрапляння у плейоф турніру стало приємним бонусом для команди, яка чогось надзвичайного на ЧЄ не показала. Проте у випадку Румунії вельми важливим є ще й цифри команди у обороні. Враховуючи наступні показники, можна стверджувати, що земляки Георге Хаджі грати в захисті на ЧЄ не вміють. У воротах Румунії був хоча б один м’яч за підсумками 17 із попередніх 19 матчів команди на Євро. Якщо ж брати сутички із командами, які входять у першу десятку рейтингу ФІФА, такі цифри для румунів відчутно гірші: за підсумками 5 із останніх 7 ігор на ЧЄ команда пропускала щонайменше 2 м’ячі.

Ставка: Нідерланди ІТБ (1,5) за 1,68 в БК Фавбет

Забивають усі

Збірна Австрії — повноцінний претендент на звання команди-відкриття турніру. В груповому раунді "тім" продемонструвала дійсно симпатичний футбол. Якщо ви хотіли побачити багато голів — вам на матчі за участі Австрії, адже середній показник результативності в іграх австрійців — більше 3 м'ячів за гру. Австрія не забила лише раз за 12 попередніх офіційних ігор. Втім, на своїй половині колектив Ральфа Рангніка "стерильним" аж ніяк не є. Австрійці пропускали щонайменше 1 раз у 5 із останніх 7 ігор, і мова про матчі з офіційним статусом.

Туреччина похизуватися надійним захистом так само не може. "Яничари" пропускали за підсумками 10 із попередніх 13 офіційних ігор. А от атакувати турки уміють: у 26 попередніх іграх із офіційним статусом турки не забили лише двічі. Ба, навіть більше — у 16 ​​матчах на вказаній дистанції Туреччина забивала щонайменше двічі.

За таких обставин варіант із голами в обидві сторони виглядає рішенням таким же цікавим, як і перспективним.

Ставка: Обидві заб’ють за 1,85 в БК Фавбет

Потенціал, який варто використати

Окремо слід звернути увагу на можливості в атаці з підвищеним профітом самої Австрії. Футболісти "тім" заб’ють не раз, і на це вказує статистика виступів колективу Рангніка біля воріт суперника.

Австрія забивала у другому таймі у 6 із останніх 8 офіційних ігор. Крім того, Австрія забивала першою в 7 із попередніх 9 поєдинків із офіційним статусом. Нарешті, австрійці забивали щонайменше двічі у 6 із попередніх 8 ігор на офіційному рівні. Враховуючи показники оборони Туреччини, 2 голи в грі з колективом Вінченцо Монтелли для Австрії — завдання точно посильне.

Ставка: Австрія ІТБ (1,5) за 1,90 в БК Фавбет