Евертон Миколенка орендує гравця Наполі

24-річний півзахисник італійського Наполі Єспер Ліндстрем може перейти в лондонський Евертон.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що він доєднається до "ірисок" за 3 мільйони євро. У Евертона також буде можливість викупити гравця за 22 мільйони.

🚨🔵 Everton are closing in on deal to sign Jesper Lindstrøm from Napoli!



€3m loan fee, €22m buy option clause and contract terms now on the verge of being agreed. Final details being sorted.



Exclusive story, confirmed.



Here we go, soon. ⏳🇩🇰 #EFC pic.twitter.com/sjHe3d41Ko — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024

У минулому сезоні данець зіграв у 32 матчах за Наполі та відзначився 1 результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте планував підписати українського захисника лондонського клубу Віталія Миколенка.

Проте пізніше стало відомо, що наставник Евертона Шон Дайч не хоче відпускати українця.