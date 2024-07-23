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Евертон Миколенка орендує гравця Наполі

Микола Дендак — 23 липня, 21:52
Евертон Миколенка орендує гравця Наполі

24-річний півзахисник італійського Наполі Єспер Ліндстрем може перейти в лондонський Евертон.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що він доєднається до "ірисок" за 3 мільйони євро. У Евертона також буде можливість викупити гравця за 22 мільйони.

У минулому сезоні данець зіграв у 32 матчах за Наполі та відзначився 1 результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте планував підписати українського захисника лондонського клубу Віталія Миколенка.

Проте пізніше стало відомо, що наставник Евертона Шон Дайч не хоче відпускати українця.

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