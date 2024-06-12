Евертон відреагував на травму Миколенка в матчі проти Молдови

Евертон побажав якнайшвидшого одужання своєму захиснику та гравцю збірної України Віталію Миколенку, який отримав травму в товариському матчі з Молдовою (4:0).

Відповідний пост з'явився у твітері клубу.

"Віталія замінили через травму під час першого тайму перемоги України проти Молдови (4:0) цього вечора. Схрещуємо кулаки за якнайшвидше одужання, Myko", — йдеться в публікації.

Vitalii was withdrawn through injury during the first half of Ukraine's 4-0 win against Moldova this evening. 🇺🇦



Fingers crossed for a speedy recovery, Myko! 🙏💙 pic.twitter.com/FqUwz9Ugyy — Everton (@Everton) June 11, 2024

Оборонець отримав ушкодження на 25-й хвилині після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Олександра Зінченка.

Травма захисника не має відношення до його попереднього ушкодження, яке він отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля.

Нагадаємо, на Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.