Евертон відреагував на травму Миколенка в матчі проти Молдови
Евертон побажав якнайшвидшого одужання своєму захиснику та гравцю збірної України Віталію Миколенку, який отримав травму в товариському матчі з Молдовою (4:0).
Відповідний пост з'явився у твітері клубу.
"Віталія замінили через травму під час першого тайму перемоги України проти Молдови (4:0) цього вечора.
Схрещуємо кулаки за якнайшвидше одужання, Myko", — йдеться в публікації.
Оборонець отримав ушкодження на 25-й хвилині після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Олександра Зінченка.
Травма захисника не має відношення до його попереднього ушкодження, яке він отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля.
Нагадаємо, на Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.