Евертон знайшов спосіб, як монетизувати історію та ностальгію "Гудісон Парк"

Евертон оголосив про продаж сидінь зі своєї старої арени "Гудісон Парк", на якій команда Віталія Миколенка більше ніколи не зіграє.

Про це йдеться на сайті "ірисок".

Згідно з джерелом, англійський клуб вирішив заробити на історичній спадщині стадіону, пропонуючи придбати сидіння у спеціальній подарунковій коробці за 90 фунтів.

Сайт Евертона

Варто зазначити, що цією пропозицією, яка діятиме до 26 травня, 13:59 за київським часом, зможуть скористатися тільки власники сезонного абонементу та учасники програми гостинності.

"Готуючись до захоплюючого переїзду на стадіон "Евертон", ми пропонуємо ексклюзивну можливість для власників абонементів на сезон-2024/25 та учасників програми гостинності придбати власне місце нашого історичного дому – "Гудісон Парк". Кожне сидіння буде елегантно упаковане, що дозволить вам створити міцний зв'язок з місцем, де були створені незліченні незабутні спогади. Відсвяткуйте свою пристрасть до "ірисок", зберігаючи частинку футбольної історії, та збережіть свої враження від дня матчу в унікальний та незабутній спосіб", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що, починаючи з наступного сезону, Евертон гратиме на новому 52-тисячному стадіоні.

І хоча спочатку планувалося знесення "Гудісон Парк", мерсисайдці змінили свою думку. В майбутньому він використовуватиметься як дім для жіночої команди "ірисок".