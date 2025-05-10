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Забив та допоміг здобути впевнену перемогу: відома оцінка Миколенка за матч проти Фулгема

Олексій Мурзак — 10 травня 2025, 19:24
Забив та допоміг здобути впевнену перемогу: відома оцінка Миколенка за матч проти Фулгема
Віталій Миколенко
Getty Images

Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав хорошу оцінку за зіграний матч проти Фулгема у 36 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Статистичний портал SofaScore виставив йому 7,2 бала.

Миколенко забив гол, двічі виносив м’яч, заблокував 1 удар, здійснив 1 перехоплення, одного разу успішно застосував дриблінг, виграв 2 єдиноборства за позицію та 1 верхову дуель, віддав 15 точних пасів та 2 довгі точні передачі.

Зазначимо, що для Віталія це перший гол у поточному сезоні. Також в його активі дві результативні передачі у 34 поєдинках на клубному рівні.

Раніше повідомлялося, що майбутнє захисника збірної України в Евертоні знаходиться під загрозою.

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