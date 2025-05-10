Миколенко відзначився першим голом у сезоні

У матчі 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги Фулгем – Евертон (1:1 після першого тайму) український лівий захисник гостей Віталій Миколенко відзначився забитим м'ячем.

25-річний українець зрівняв рахунок у компенсований до першого тайму час, пробивши після того, як м'яч вилетів зі штрафного майданчика після подачі з кутового. М'яч за допомогою рикошету влетів у ворота Фулхема.

Зазначимо, що для Віталія Миколенка це перший гол у поточному сезоні. Також в його активі дві результативні передачі у 34 поєдинках на клубному рівні.

Після 35 турів Евертон посідає 14 місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, маючи в активі 39 очок. У Фулгема 51 заліковий бал та 11-та позиція.