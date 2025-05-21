Миколенко потрапив до символічної збірної 37 туру АПЛ
Віталій Миколенко
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Фланговий захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до символічної збірної 37 туру АПЛ.
Про це повідомив статистичний портал SofaScore.
За свій виступ у матчі проти Саутгемптона футболіст отримав оцінку 8.3, що є середньостатистичним показником.
Найкращим гравцем туру став його партнер по Евертону Іліман Ндіає, який записав на свій рахунок дубль – 9.2.
Загалом на рахунку Миколенка 36 матчів у всіх турнірах сезону-2024/25, в яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.
У завершальному турі чемпіонату Англії "іриски" гратимуть проти Ньюкасла – поєдинок відбудеться 25 травня о 18:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що в Евертоні визначились із долею свого стадіону "Гудісон парк".