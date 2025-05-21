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Миколенко потрапив до символічної збірної 37 туру АПЛ

Володимир Максименко — 21 травня 2025, 15:21
Миколенко потрапив до символічної збірної 37 туру АПЛ
Віталій Миколенко
Getty Images

Фланговий захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до символічної збірної 37 туру АПЛ.

Про це повідомив статистичний портал SofaScore.

За свій виступ у матчі проти Саутгемптона футболіст отримав оцінку 8.3, що є середньостатистичним показником.

Team of the Week provided by Sofascore

Найкращим гравцем туру став його партнер по Евертону Іліман Ндіає, який записав на свій рахунок дубль – 9.2.

Загалом на рахунку Миколенка 36 матчів у всіх турнірах сезону-2024/25, в яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.

У завершальному турі чемпіонату Англії "іриски" гратимуть проти Ньюкасла – поєдинок відбудеться 25 травня о 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що в Евертоні визначились із долею свого стадіону "Гудісон парк".

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