Фланговий захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до символічної збірної 37 туру АПЛ.

Про це повідомив статистичний портал SofaScore.

За свій виступ у матчі проти Саутгемптона футболіст отримав оцінку 8.3, що є середньостатистичним показником.

Team of the Week provided by Sofascore

Найкращим гравцем туру став його партнер по Евертону Іліман Ндіає, який записав на свій рахунок дубль – 9.2.

Загалом на рахунку Миколенка 36 матчів у всіх турнірах сезону-2024/25, в яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.

У завершальному турі чемпіонату Англії "іриски" гратимуть проти Ньюкасла – поєдинок відбудеться 25 травня о 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що в Евертоні визначились із долею свого стадіону "Гудісон парк".