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Слідом за Де Брейне: Манчестер Сіті влітку може втратити ще одного гравця

Олександр Булава — 16 травня 2025, 19:18
Слідом за Де Брейне: Манчестер Сіті влітку може втратити ще одного гравця
Едерсон
Getty Images

Основний голкіпер Манчестер Сіті Едерсон влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, є певні сумніви щодо майбутнього Джона Стоунза та Джека Гріліша, але є велика ймовірність того, що Едерсон піде з Сіті цього літа слідом за Кевіном Де Брейне – бельгієць покине команду на правах вільного агента.

Чинна угода воротаря з англійським клубом розрахована до літа 2026 року. Раніше Флоріан Плеттенберг повідомляв, що він може продовжити кар'єру в одному з клубів Саудівської Аравії.

Едерсон виступає за Манчестер Сіті з літа 2017 року. З командою 6 разів ставав чемпіоном АПЛ та виграв Лігу чемпіонів 2023 року.

У поточному сезоні на його рахунку 

Нагадаємо, напередодні бразилець долучився до історичного досягнення голкіперів у межах сезону в АПЛ.

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