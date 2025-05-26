Евертон Миколенка залишило чотири гравці

Евертон оголосив про відхід із клубу чотирьох орендованих футболістів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команду залишили півзахисники Джек Гаррісон, Єспер Ліндстрем, Орель Мангала і нападник Армандо Броя.

Усі гравці повернуться до команд, яким належать їхні контракти: Гаррісон, на рахунку якого 38 матчів та 1 гол за "ірисок" до Лідса, Ліндстрем, який провів 30 ігор, до Наполі, Мангала (22 матчі та 1 гол) до Ліона, а Броя (13 матчі) – до Челсі.

Напередодні Евертон з результативною передачею Віталія Миколенка обіграв Ньюкасл (1:0). У підсумку українець отримав високу оцінку за гру.

Нагадаємо, за підсумками 38 туру Англійської Прем'єр-ліги було визначено остаточних учасників єврокубків від Англії.