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Евертон Миколенка залишило чотири гравці

Олександр Булава — 26 травня 2025, 21:27
Евертон Миколенка залишило чотири гравці
Евертон

Евертон оголосив про відхід із клубу чотирьох орендованих футболістів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команду залишили півзахисники Джек Гаррісон, Єспер Ліндстрем, Орель Мангала і нападник Армандо Броя.

Усі гравці повернуться до команд, яким належать їхні контракти: Гаррісон, на рахунку якого 38 матчів та 1 гол за "ірисок" до Лідса, Ліндстрем, який провів 30 ігор, до Наполі, Мангала (22 матчі та 1 гол) до Ліона, а Броя (13 матчі) – до Челсі.

Напередодні Евертон з результативною передачею Віталія Миколенка обіграв Ньюкасл (1:0). У підсумку українець отримав високу оцінку за гру.

Нагадаємо, за підсумками 38 туру Англійської Прем'єр-ліги було визначено остаточних учасників єврокубків від Англії.

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