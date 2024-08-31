Дербі Миколенка та Забарного, Арсенал Зінченка прийме Брайтон: розклад матчів 3 туру АПЛ
Миколенко та Забарний
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Сьогодні, 31 серпня, відбудеться сім матчів третього туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.
Зокрема, Арсенал, за який грає Олександр Зінченко, зіграє вдома проти Брайтона. У Ліверпулі відбудеться "українське дербі" — Евертон Віталія Миколенка прийме Борнмут Іллі Забарного. Чемпіон Англії Манчестер Сіті у Лондоні проведе матч проти Вест Гема.
Чемпіонат Англії — АПЛ
3 тур, 31 серпня
14:30. Арсенал — Брайтон
17:00. Лестер — Астон Вілла
17:00. Евертон — Борнмут
17:00. Ноттінгем — Вулвергемптон
17:00. Іпсвіч — Фулгем
17:00. Брентфорд — Саутгемптон
19:30. Вест Гем — Манчестер Сіті
Минулого туру Арсенал на виїзді дотис Астон Віллу. Евертон нічого не зміг вдіяти з Тоттенгемом, а Борнмут вдома розписав мирову у грі з Ньюкаслом.