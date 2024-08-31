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Дербі Миколенка та Забарного, Арсенал Зінченка прийме Брайтон: розклад матчів 3 туру АПЛ

Руслан Травкін — 31 серпня, 07:37
Дербі Миколенка та Забарного, Арсенал Зінченка прийме Брайтон: розклад матчів 3 туру АПЛ
Миколенко та Забарний
Getty images

Сьогодні, 31 серпня, відбудеться сім матчів третього туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Зокрема, Арсенал, за який грає Олександр Зінченко, зіграє вдома проти Брайтона. У Ліверпулі відбудеться "українське дербі" — Евертон Віталія Миколенка прийме Борнмут Іллі Забарного. Чемпіон Англії Манчестер Сіті у Лондоні проведе матч проти Вест Гема.

Чемпіонат Англії — АПЛ
3 тур, 31 серпня

14:30. Арсенал — Брайтон

17:00. Лестер — Астон Вілла

17:00. Евертон — Борнмут

17:00. Ноттінгем — Вулвергемптон

17:00. Іпсвіч — Фулгем

17:00. Брентфорд — Саутгемптон

19:30. Вест Гем — Манчестер Сіті

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Минулого туру Арсенал на виїзді дотис Астон Віллу. Евертон нічого не зміг вдіяти з Тоттенгемом, а Борнмут вдома розписав мирову у грі з Ньюкаслом.

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