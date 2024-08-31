Заруба Миколенка з Забарним, успіх Мудрика та найкрутіше дербі Англії. Суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 4,77

Вихідні у Західній Європі традиційно насичені багатьма поєдинками з підвищеним градусом інтриги. Зібрали найкращі у спеціальній підбірці для тих, хто любить полоскотати нерви — Чемпіон продовжує приділяти увагу всім, хто не уявляє свого життя без азарту.

Цього разу у нашому фокусі — матчі найсильнішої ліги Старого Світу. Серед обраних для обговорення ігор — поєдинки за участі найвідоміших українців за кордоном.

Евертон — Борнмут, турнір — АПЛ, дата проведення гри — 31 серпня, 17:00

Віталій Миколенко проти Іллі Забарного. Що може бути цікавіше для поціновувачів АПЛ та гри українців у першості Англії? І щодо цього матчу сконцентруватися варто на показниках команди лівого захисника. Ліверпульський колектив з початку сезону ще не забивав. В АПЛ такими "успіхами" може похизуватися іще лише одна команда — мова про Саутгемптон. Тут саме час згадати про тривалі проблеми "ірисок" із форвардами. Забивного нападника в Евертона нема роками, й у нинішнє трансферне вікно ніхто вирішувати цей "нюанс" не збирається. Показовий факт — у трьох попередніх першостях "іриски" більш як 43 рази у воротах суперників не розписувалися, а це — відверто поганий показник для 38 матчів.

Фото з соціальних мереж

Та повернімося до нашої гри. За підсумками двох турів команда Шона Дайча завдала по воротам суперників лише двох ударів, а така красномовна штука, як показник xG, у виконанні "ірисок" взагалі сміховинна — 0,45 та 0,49 відповідно. Важливо й те, що команда Забарного у стартових матчах більш як 1 м'яча не пропускала. І "контрольний". Показовими є цифри у очних іграх. В 6-ти попередніх зустрічах клубів у межах АПЛ більш як 1 результативного удару "іриски" не завдавали. Тож цим скористатися точно варто.

Ставка: Евертон ІТМ (1,5) за 1,52

Челсі — Крістал Пелас, АПЛ, 1 вересня, 15:30

Михайло Мудрик у останньому матчі Челсі нагадав про себе, і тепер у грі чемпіонату Англії може розраховувати на увагу наставника команди. Енцо Мареска у попередньому турі взяв свою першу вікторію в Прем'єр-лізі на чолі "синіх". Його команда завдала розгрому Вулвергемптону на виїзді (6:2). У цілому лондонці підходять до гри в чудовій формі, адже здобули перемоги у 6 із останніх 7 матчів у АПЛ. У цей період "сині" поступилися на лише нині недосяжному для рідного клубу Джона Террі та Френка Лемпарда Манчестер Сіті (0:2).

Цього разу суперником Челсі буде Крістал Пелас. З "орлами" колектив Мудрика грати уміє. От уже в 13 очних іграх поспіль "сині" суперника обігрують. Кидається у вічі перевага Челсі в іграх саме на "Стемфорд Брідж". Удома "сині" перемагали суперника у всіх 7 останніх протистояннях у АПЛ, а з гандикапом у 2 та більшу кількість м'ячів — за підсумками 4 ігор.

Ставка: П1 за 1,66

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль, АПЛ, 1 вересня, час початку матчу — 18:00

Манчестер Юнайтед проти Ліверпуля — це сутичка, про яку знають усі, хто називає себе любителем футболу. Тим не менше, в останніх іграх це протистояння інтриги багато в чому позбавлене. Усе тому, що "червоні" з принциповим суперником грати вміють якнайкраще. Мерсисайдці поступились опоненту всього раз у попередніх 12 особистих зустрічах (+6=5-1). Не менш важливо й те, що в 7 останніх очних іграх в АПЛ "червоні" 4 рази брали гору з гандикапом у 2 і більше голів, а 3 гри принесли красномовний рахунок 7:0, 5:0, 4:0.

Фото з соціальних мереж

Враховуючи кадрові проблеми господарів, за яких не зіграють Расмус Гойлунд та 4 захисники, нема причин очікувати іншого результату, окрім як перемоги рідного клубу Стівена Джеррарда.

Ставка: П2 за 1,89

Сумарний коефіцієнт: 2,23*1,97*1,95*1,86 = 4,77