Миколенко отримає нового партнера по захисту в Евертоні
Кенні Тете
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Евертон домовився про підписання правого захисника Фулгема Кенні Тете.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, "іриски" вже досягнули усної домовленості з 29-річним нідерландцем щодо підписання контракту до червня 2028-го.
Представити гравця планують вже наступного тижня.
У сезоні 2024/25 Тете зіграв за Фулгем 22 поєдинки, в яких відзначився двома асистами.
Зазначимо, шо на протилежному фланзі захисту Евертона виступає українець Віталій Миколенко.
Раніше повідомлялося, що 30 червня Евертон залишать відразу 17 футболістів.