Миколенко отримає нового партнера по захисту в Евертоні

Евертон домовився про підписання правого захисника Фулгема Кенні Тете.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, "іриски" вже досягнули усної домовленості з 29-річним нідерландцем щодо підписання контракту до червня 2028-го.

Представити гравця планують вже наступного тижня.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Everton have reached verbal agreement to sign Kenny Tete as free agent, three year deal in place.



Contract until June 2028 and formal steps to follow next week.



Here we go, soon. ✅ pic.twitter.com/oqPGK0r346 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2025

У сезоні 2024/25 Тете зіграв за Фулгем 22 поєдинки, в яких відзначився двома асистами.

Зазначимо, шо на протилежному фланзі захисту Евертона виступає українець Віталій Миколенко.

Раніше повідомлялося, що 30 червня Евертон залишать відразу 17 футболістів.