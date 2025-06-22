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Миколенко отримає нового партнера по захисту в Евертоні

Олексій Мурзак — 22 червня 2025, 14:32
Миколенко отримає нового партнера по захисту в Евертоні
Кенні Тете
Getty Images

Евертон домовився про підписання правого захисника Фулгема Кенні Тете.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, "іриски" вже досягнули усної домовленості з 29-річним нідерландцем щодо підписання контракту до червня 2028-го.

Представити гравця планують вже наступного тижня.

У сезоні 2024/25 Тете зіграв за Фулгем 22 поєдинки, в яких відзначився двома асистами.

Зазначимо, шо на протилежному фланзі захисту Евертона виступає українець Віталій Миколенко.

Раніше повідомлялося, що 30 червня Евертон залишать відразу 17 футболістів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Віталій Миколенко Футбольні трансфери Фулгем

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