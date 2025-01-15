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Моєс довірив Миколенку місце у старті Евертона на матч проти Астон Вілли

Олексій Мурзак — 15 січня 2025, 20:50
Моєс довірив Миколенку місце у старті Евертона на матч проти Астон Вілли
Віталій Миколенко
ФК Евертон

Український захисник Евертона Віталій Миколенко з перших хвилин зіграє у матчі проти Астон Вілли в межах 23 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Зазначимо, що це перший матч новопризначеного тренера "ірисок" Давіда Моєса у цьому сезоні після повернення в команду.

Раніше Миколенко отримав хорошу оцінку за проведений матч 3-го раунду Кубку Англії проти Пітерборо. Статистичний портал Sofascore виставив нашому гравцю 7,2 бали.

Нагадаємо, Евертон переміг з рахунком 2:0 та пробився в 1/16 фіналу турніру.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Евертон Віталій Миколенко

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