Моєс довірив Миколенку місце у старті Евертона на матч проти Астон Вілли

Український захисник Евертона Віталій Миколенко з перших хвилин зіграє у матчі проти Астон Вілли в межах 23 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Зазначимо, що це перший матч новопризначеного тренера "ірисок" Давіда Моєса у цьому сезоні після повернення в команду.

Раніше Миколенко отримав хорошу оцінку за проведений матч 3-го раунду Кубку Англії проти Пітерборо. Статистичний портал Sofascore виставив нашому гравцю 7,2 бали.

Нагадаємо, Евертон переміг з рахунком 2:0 та пробився в 1/16 фіналу турніру.